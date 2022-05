Gdzie nad wodę w okolicy Głogowa? Niestrzeżone kąpielisko w lesie obok Chociemyśli

W gminie Kotla trwa obecnie rewitalizacja stawów w Głogówku. Powstaje tam teren rekreacyjny, o którym pisaliśmy wcześniej. To jednak nie jedyne miejsce, w którym można odpocząć nad wodą w tej okolicy. W lesie niedaleko Chociemyśli znajdziemy też niestrzeżone kąpielisko, otoczone z wszystkich stron drzewami.

Jak dojechać do kąpieliska w pobliżu Chociemyśli?

Niestrzeżone kąpielisko w lesie

– To teren który dzierżawimy od Nadleśnictwa Głogów. Kąpiel jest tam dozwolona, chociaż na własną odpowiedzialność. Nie jest to bowiem kąpielisko strzeżone – mówi Łukasz Horbatowski, wójt gminy Kotla.

Z kąpieliska w pobliżu Chociemyśli chętnie korzystają mieszkańcy okolicy oraz głogowskie morsy. Nie każdy jednak wie o jego istnieniu. A to ciekawe i pięknie położone miejsce.

Mapa z Google Maps pokazuje jedynie część trasy, jaką trzeba pokonać aby dostać się do kąpieliska. Z Głogowa dojedziemy do Chociemyśli bez problemu, później jednak trzeba wyjechać na drogi między polami, na zachód od miejscowości. Po kilkuset metrach dojedziemy tam do skrętu w stronę mostku nad Rowem Krzyckim. Tam droga asfaltowa zmieni się w polną.