Gdzie na szybką wycieczkę rowerową poza Głogów? Polecamy ciekawe miejsca wokół miasta

Kierunek 1 - Dalków

Dalków położony jest około 15 kilometrów od Głogowa. W miejscowości można zobaczyć zabytkowy pałac (niestety popadający w coraz większą ruinę). Ale nas najbardziej urzekł okoliczny las, a raczej rezerwat Jary Dalkowskie. Choć ledwie go musnęliśmy, to i tak zrobił na nas ogromne wrażenie. Na pewno jeszcze wrócimy do tego przedwiecznego lasu.

Po drodze mijaliśmy takie miejscowości jak: Słone, Nielubia, Glinica, Kłoda i Witanowice. Przy okazji mogliśmy podziwiać wypełnione makami łąki i pobocza.

Polecamy rowerową wyprawę w te okolice. Co prawda po drodze jest kilka podjazdów (w końcu to wzgórza), ale rekreacyjnym tempem każdy powinien sobie poradzić.

Zdjęcia z wyprawy do Dalkowa