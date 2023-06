Gdzie możesz zjeść dobre lody w Głogowie? Które miejsca są polecane w czerwcu 2023?

W czasach Renesansu włoski architekt i kucharz odkrył, że po włożeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym do naczynia z lodem i solą zmrozi się on. Pierwsza prawdziwa lodziarnia pod nazwą Cafe Procope została otwarta w 1686 roku we Francji.

Do wyrobu lodów włoskich używa się łączonych z wodą mieszanek w proszku. Powstała masa zostaje zamrożona. Podawane są w formie stożka w waflu. W trakcie wytwarzania zostają napowietrzone, a ich temperatura jest nieco wyższa niż innych lodów. Ich konsystencja jest kremowa i delikatna. Najpopularniejsze są śmietankowe i czekoladowe, ale występują też inne smaki, np. malinowe, pistacjowe, truskawkowe. Do tego możemy zażyczyć sobie polewę, także w różnych smakach.

Kaloryczność lodów

Sięgając po lody zastanawiamy się na pewno czy mają dużo kalorii i czy nie wpłyną negatywnie na naszą figurę. W zależności od tego, jaki jest to rodzaj lodów porcja 100 g zawiera w sobie około 200 kcl. Gałka lodów waniliowych dostarczy nam około 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to niewiele. Bez obaw możemy więc spożywać je podczas upałów.

Zapewne najzdrowsze okażą się lody zrobione w domu. Do tego można wykorzystać jogurt lub wodę, świeże owoce i dodatki, np. orzechy. Dodanie mniejszej ilości cukru lub zdrowszego zamiennika spowoduje, że kaloryczność będzie jeszcze niższa.