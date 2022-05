Gdzie kupić pamiątki z Głogowa? Tutaj jest spory wybór. Można je też spersonalizować

W sezonie letnim Głogów odwiedza wielu turystów, którzy szukają pamiątek. Pewien wybór jest w Muzeum Archeologiczno-Historycznym lub Centrum Informacji Turystycznej, jednak jest on dosyć ograniczony. Nie oznacza to jednak, że pamiątek z miasta w Głogowie nie znajdziemy. Od kwietnia taki asortyment wprowadziło Studio Multimedialne Siwek, które w swojej siedzibie prowadzi również Studio Prezentów. Nie tylko turyści znajdą tam coś dla siebie.

Pamiątki z Głogowa. Co znajdziemy w studiu?

Gdzie kupić pamiątki z Głogowa?

Studio Multimedialne Siwek znajduje się przy ul. Słowiańskiej 23 w Głogowie. Otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17 oraz w soboty od 9 do 14.

Ceny pamiątek są różne i każdy na pewno znajdzie coś na własną kieszeń. Przykładowo kubki ze zdjęciami Głogowa kosztują ok. 25 złotych.