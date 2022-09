GDDKiA pokazała plan objazdu mostu na starej Odrze w Głogowie

Trwa budowa nasypu pod tymczasową przeprawę na starej Odrze. Ziemny wał ma mieć taką samą wysokość, jak stalowy most, który będzie remontowany.

Obok istniejącego mostu budowany jest obecnie nasyp, po którym zostanie poprowadzony objazd z mostem wysokowodnym, który pozwoli na utrzymanie ruchu w ciągu DK12. Most tymczasowy będzie miał długość 35 m, zostanie dostosowany dla ruchu dwukierunkowego i wyposażony w jednostronny chodnik. Całkowita długość objazdu to ok. 300 m .

Przełożenie ruchu na objazd tymczasowy planowane jest na przełomie 2022/2023.