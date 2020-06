GDDKiA apeluje do rolników, by zamykali bramy wjazdowe z DK 12 na swoje pola. Ma to ograniczyć migrację dzików z ASF

Ponad 30-kilometrowy odcinek DK 12 biegnący przez powiat głogowski i polkowicki, ogrodzony jest siatką. Zrobiła to GDDKiA, która w ten sposób chce ograniczyć migrację dzików zakażonych afrykańskim pomorem świń. Wjazdy na pola prowadzą przez specjalne bramy, które należy zamykać. Jest apel do rolników, by to robili.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad postawiło ogrodzenie przy ponad 30 km odcinku DK 12. Od północnej strony drogi krajowej, od m. Piotrowce km 85,7 (na styku województw lubuskiego i dolnośląskiego) do km 133,4 w województwie dolnośląskim. Ogrodzenie w postaci siatki jest ustawione tylko w terenie niezabudowanym.

Stoi w granicach pasa drogowego drogi krajowej nr 12, którym zarządza GDDKiA. W celu ułatwienia rolnikom dojazdu do lasu i pól, zostały wykonane bramy, które umożliwiają przejazd. - W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich, którzy będą korzystać z bram o ich zamykanie – apeluje Magdalena Szumiata, rzeczniczka GDDKiA we Wrocławiu. Głównym celem budowy wygrodzenia są działania prewencyjne w związku z zagrożeniem spowodowanym wystąpieniem wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF). Przypomnijmy, że już wcześniej podobne działania w zawiązku z ASF na Dolnym Śląsku wprowadzono wzdłuż innych dróg krajowych: S5, A8/AOW, A4, S3.