Garden Party w Głogowie. Ogród Światła i Cienia już otwarty. ZDJĘCIA

W tym roku bez turnieju wsi w Grębocicach. Rok temu opanowali go mityczni bogowie. ZDJĘCIA

Na początku czerwca powinien odbyć się grębocicki turniej wsi. Niestety, ze względu na epidemię koronawirusa został on odwołany. Jak w przypadku wielu takich imprez zostaje nam tym wspominać, do czasu aż sytuacja wróci do normalności.