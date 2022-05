Galeria kibiców z meczu SPR Chrobry Głogów z Wisłą Płock. Znajdź się na zdjęciach

Na kibiców meczu w Głogowie czekało sporo emocji. Pierwszą połowę SPR Chrobry Głogów zaczął zaskakująco i szedł z wicemistrzem Polski łeb w łeb - w pewnym momencie nawet wychodząc na prowadzenie. Ten wyrównany poziom, który zaskoczył ekipę gości utrzymywał się do końca pierwszej połowy. Do szatni Wisła Płock schodziła zaledwie z jednym punktem przewagi.

Sytuacja zaczęła zmieniać się zaraz po zmianie połów. W szatni wicemistrza Polski, który w tym sezonie ma szansę na zdobycie pierwszego miejsca, musiało być ostro. I tak w drugiej połowie goście zaczęli budować większą przewagę. Chociaż trzeba przyznać, że gospodarze wciąż nie odpuszczali i serwowali kibicom piękne widowisko. To był ostatni w tym sezonie mecz głogowian we własnej hali, dlatego jako pożegnanie przed wakacjami - było to bardzo dobre spotkanie.