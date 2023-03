Gala Talentów w Szkole Podstawowej nr 8 w Głogowie. Wyróżnienia dla zdolnych uczniów

Gala Talentów w Szkole Podstawowej nr 8 w Głogowie organizowana jest od lat, ale ze względu na pandemię w ostatnich dwóch latach nastąpiła przerwa w tym wydarzeniu. Najwyższy był więc czas, aby powrócić do tej szkolnej tradycji. W czwartkowy wieczór w sali gimnastycznej SP 8 najzdolniejsi uczniowie odebrali pamiątkowe wyróżnienia i dyplomy za swoje świetne wyniki w nauce oraz inne osiągnięcia. Jak jednak wskazuje nazwa wydarzenia, była też to okazja do zaprezentowania talentów uczniów szkoły.

– Myślę, że wszyscy rodzice mogą być dumni ze swoich dzieci. Z tego co osiągnęły – mówiła przed wręczeniem nagród dyrektor szkoły Agnieszka Konsewicz.