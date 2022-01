Gala MMA w Polkowicach. Było krwawo i widowiskowo. ZDJĘCIA

– Można powiedzieć, że walka była brutalna przez te rozcięcia na twarzy rywala – powiedział po pojedynku Kacper Muszyński. – Przed walką miałem plan: rywal był niższy ode mnie, wcześniej uprawiał boks, a postawa bokserska zmuszała go do pochylenia się do przodu. I dlatego kolana „wchodziły”. To jest taka prawdziwa, twarda walka, którą robimy w klubie. Wykonałem tyle lat pracy i wiem, że nikt nie walczy tak jak ja, ani nikt nie będzie w stanie mnie skopiować, ani ja nikogo innego. Wzorem dla mnie był mój brat: on mnie ciągle wspiera, dzięki niemu mogę żyć tak jak żyję. Jestem mu za to niezmiernie wdzięczny. Tak jak i całej mojej rodzinie. Następna walka będzie w MMA, a jeśli uda mi się zwyciężyć, to w drugiej połowie roku będzie KSW – dodał.