Fotograf - amator z Bytomia Odrzańskiego robi cudne zdjęcia. Udało mu się „złapać" księżyc między dwiema wieżami

Mieszkający w Bytomiu Odrzańskim, a pochodzący z Głogowa Arkadiusz Frankowski to fotograf z wielką pasją, który poświęca się temu niemal bez reszty. I doskonale to widać w jego pracach, które już nie raz zdobyły wyróżnienia. Zrobione przez niego zdjęcie wędkarza w 2019 roku wygrało jeden z etapów konkursu National Geographic „Ludzie i ich pasje”.

- Z zawodu nie jestem fotografem, ale fotografią zajmuję się od sześciu lat – przyznaje. - Głównie uwieczniam krajobraz, robię widoki, architekturę, czyli to, co mnie otacza. Poświęcam tej pasji niemal każdą wolną chwilę. Lubię obcować z naturą, poznawać to, co nas otacza. Odwiedzamy dalekie miejsca, a często nie zdajemy sobie sprawy z piękna naszego otoczenia.