Finansowe kłopoty Banku Spółdzielczego w Przemkowie. Placówkę przejął inny bank. Co to oznacza dla klientów?

BFG rozpoczyna przymusową restrukturyzację BS w Przemkowie. Zostanie on przejęty przez SGB-Bank S.A. ze względu na bardzo złą sytuację kapitałową Banku Spółdzielczego w Przemkowie.

Jak informuje Filip Dutkowski, rzecznik prasowy Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, 30 kwietnia 2020 r. rozpoczęła się przymusowa restrukturyzacja w formie przejęcia przedsiębiorstwa BS w Przemkowie.

- 2 maja 2020 r. przedsiębiorstwo Banku Spółdzielczego w Przemkowie i jego zobowiązania, z wyłączeniami wskazanymi w decyzji Funduszu, zostają przejęte przez SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu, do którego zostaną przeniesione m.in. środki klientów w pełnej wysokości - czytamy w komunikacie rzecznika.

Wszystkie depozyty klientów są bezpieczne. Bankowość elektroniczna i karty działają nieprzerwanie na dotychczasowych zasadach.

Od poniedziałku 4 maja Bank stanie się Oddziałem SGB-Bank S.A., a klienci będą obsługiwani w Oddziale SGB-Bank S.A. w Przemkowie i wszystkich filiach w dotychczasowych godzinach pracy placówek. Klienci przemkowskiego BS nie muszą podejmować żadnych działań. Ich środki zostaną automatycznie i w całości przeniesione do SGB-Bank S.A. Numery kont się nie zmieniają, karty zachowują ważność, system logowania pozostaje ten sam.

Bank Spółdzielczy w Przemkowie posiada ok. 111 mln zł aktywów, wobec ponad 20 mld aktywów SGB-Banku S.A. Oszacowanie wartości aktywów i pasywów Banku Spółdzielczego w Przemkowie przygotowane przez firmę Deloitte Advisory Sp. z o.o. sp. k, przedstawiające sytuację finansową Banku Spółdzielczego w Przemkowie z okresu przed pojawieniem się koronawirusa, wykazało, że poziom kapitałów własnych Banku był głęboko ujemny, co jednoznacznie wskazuje na zagrożenie Banku upadłością. Placówka nie miała również szans na samodzielną sanację, a Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała BFG o tym, że brak jest przesłanek wskazujących, że możliwe działania nadzorcze lub działania Banku Spółdzielczego w Przemkowie pozwolą we właściwym czasie usunąć zagrożenie upadłością. W ocenie BFG i KNF przymusowa restrukturyzacja Banku Spółdzielczego w Przemkowie pozwala uniknąć upadłości i związanych z nią potencjalnych negatywnych skutków dla klientów BS w Przemkowie.

Jednocześnie, zgodnie z opinią Komisji Nadzoru Finansowego, przejęcie Banku Spółdzielczego w Przemkowie przez SGB-Bank S.A. nie wpłynie na stabilność jego działalności i tym samym na bezpieczeństwo depozytów ulokowanych w banku. Wszystkie kredyty udzielone przez BS w Przemkowie zostaną przeniesione do SGB Bank S.A., który przejmuje też wszystkie zobowiązania BS w Przemkowie, z wyłączeniami wskazanymi w decyzji Funduszu, oraz z wyłączeniem zobowiązań podporządkowanych, a także udziałów, które są umorzone.

Transakcję wspierają finansowo Spółdzielczy System Ochrony SGB oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Działania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego prowadzone są we współpracy z pozostałymi członkami sieci bezpieczeństwa finansowego kraju -Narodowym Bankiem Polskim, Ministerstwem Finansów oraz Komisją Nadzoru Finansowego.