Finał łeb w łeb. Koszykarki z Polkowic walczą o mistrzostwo Polski. Dziś kolejny mecz

Tytuł mistrzyń Polski tegorocznych rozgrywek zdobędzie ta drużyna, która jako pierwsza wygra trzy finałowe spotkania. Dwa dotychczasowe mecze rozegrane w Polkowicach zakończyły się najpierw wygraną lublinianek, a następnie polkowiczanek. Przy stanie 1:1 każda z drużyn potrzebuje więc jeszcze dwóch wygranych. Najbliższa okazja na to już dzisiaj, bo o godz. 20 w Lublinie rozpocznie się starcie numer trzy. Czwarty mecz zaplanowano zaś na jutro.

– Nie przestraszyłyśmy się obrony Lublina i byłyśmy przygotowane na to co będzie. Wyszłyśmy z totalnie inną energią, z tzw. sportową złością co przełożyło się na agresję w obronie jak i w ataku co dało swoje plusy na boisku. Do Lublina jedziemy obowiązkowo po dwa zwycięstwa, nie ma innej opcji – mówiła po drugim meczu Liliana Banaszak z BC Polkowice.