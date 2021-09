Festyn dla Jasia Walosa w Głogowie. W niedzielę zapraszają na bulwar

W niedzielnym festynie na Bulwarze Nadodrzańskim w Głogowie wezmą udział m.in. głogowskie służby mundurowe. Pojawią się m.in.: żołnierze 4. Batalionu Inżynieryjnego, żołnierze WOT, policja, straż pożarna, strażacy z OSP ORW oraz OSP JRS, leśnicy oraz pogotowie ratunkowe i WOPR.

W trakcie festynu służby zaprezentują sprzęt, z którym pracują. W planach są też gry i zabawy dla dzieci, minigolf, strefa gastronomiczna, w której czekać będzie: ciasto, kawa, herbata, zupa gulaszowa, kiełbasa z grilla, pierogi i wiele innych niespodzianek.

Festyn odbędzie się w godz. 15-18. Organizują go głogowianie Grażyna i Stefan Sroczyńscy znani m.in. z cyklu Fotostopem przez Świat.

– Zabawy, pokazy, konkursy, domowe ciasto i wojskowa grochówka za piątaka. Zapraszamy do skosztowania herbat przywiezionych z naszych podróży po świecie. To tylko nieliczne z atrakcji, których możemy doświadczyć wrzucając datek do puszki. Zamiast plastikowej karty zabierzcie z sobą kasę. Każdy grosz to niewymierna inwestycja w dobro, a dobro wraca – zachęcają organizatorzy.