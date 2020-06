Fałszywy policjant w rękach stróżów prawa. Wpadł podczas próby wyłudzenia pieniędzy od ofiary

Dyżurni Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach po odebraniu zgłoszenia o prawdopodobnym usiłowaniu oszustwa metodą „na policjanta” skoordynowali działania, które w ostatecznym rozrachunku doprowadziły do zatrzymania sprawcy podczas próby odebrania pieniędzy od 72-latka.

Policjanci podczas kolejnych czynności operacyjnych przeprowadzonych w tej sprawie, jak po nitce do kłębka dotarli do kolejnych dwóch osób uczestniczących w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się wyłudzaniem pieniędzy metodą „na policjanta”. 32-latka i 34-letni mieszkaniec Świebodzic tak jak i chwilę wcześniej 32-letni mieszkaniec Lubina, również trafili do policyjnej celi.

Ostatecznie zatrzymany na gorącym uczynku mężczyzna oraz jego 34-letni kompan usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz 3 usiłowań oszustw metodą „na policjanta”. W sprawie funkcjonariusze zatrzymali również 32-letnią mieszkankę Świebodzic, która także jest podejrzana o udział w grupie przestępczej oraz w jednym z usiłowań oszustwa. Wnikliwa praca funkcjonariuszy doprowadziła do postawienia całej trójce jeszcze jednego zarzutu.