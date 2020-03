Ewakuacja centrum Głogowa! Przez niewybuch ludzie opuścili mieszkania, sklepy i starostwo. ZOBACZ ZDJĘCIA

KGHM będzie produkować środki dezynfekujące dla szpitali, urzędów oraz firm

W najbliższych dwóch tygodniach KGHM ma produkować nawet 20 ton środków bioczynnych na dobę, które trafią do polskich szpitali, urzędów i firm. Do produkcji środków dezynfekujących zostanie wykorzystana infrastruktura spółki NITROERG, należąca do Grupy Kapitałowej KGHM. Decyzję...