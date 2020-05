Epidemia zmasakrowała budżet Głogowa. Prezydent: Sytuacja jest dramatyczna

Jak zaznacza prezydent Głogowa, konieczne jest wprowadzenie oszczędności. I już podjęte zostały pierwsze decyzje dotyczące urzędu miasta i podległych mu instytucji.

Zaczynamy od siebie, od urzędu miejskiego. Oszczędności muszą szukać także podległe jednostki. Podjąłem już pierwsze decyzje – to wprowadzenie znaczących ograniczeń finansowania zadań bieżących, łącznie z funduszem płac. To wstrzymanie wszystkich czynności zmierzających do zaciągania nowych zobowiązań finansowych, które nie są niezbędne do realizacji. To także odwołanie planowanych do realizacji do 30.09.2020 roku wydarzeń, imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, uroczystości, których organizatorem lub współorganizatorem jest Gmina Miejska Głogów. Ograniczam do niezbędnego minimum wydatki związane z administracją – mówi R. Rokaszewicz