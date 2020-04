Epidemia koronawirusa za granicą okiem mieszkańców Głogowa

Co więcej, również za granicą sytuacja mocno odbija się na gospodarce.

- Rynek pracy cierpi strasznie. Ja sama zawiesiłam biznes . Mąż póki co pracuje, ale sama nie wiem czy nie wolałabym, żeby został w domu i miał płacone 80 procent wynagrodzenia. Bardzo dużo firm upada i to jest przerażające - mówi pani Paulina.

Kolejny nasz rozmówca, Łukasz, mieszka w Irlandii. Ma on swój wkład w walce z epidemią. Dorabia dezynfekując najróżniejsze miejsca. Przyznaje, że początkowo Irlandczycy zignorowali zagrożenie i nie ograniczali kontaktów.

- To tragedia z jaką ignorancją ludzie do tego podchodzili. Dopiero teraz trochę się opamiętali - opowiada głogowianin. – Chociaż i tak to średnio wygląda, bo w sklepach wprowadzono odstępy, niby ich przestrzegają. A potem sobie piątki przybijają na ulicy...