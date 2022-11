Energia elektryczna przesyłana z mniejszymi stratami – przełomowy projekt KGHM i konsorcjum

Już wiadomo, że straty przesyłu energii elektrycznej na doświadczalnym odcinku linii są ok. 20 proc. niższe.

- Projekt to rezultat połączenia nauki i biznesu we wspólnym przedsięwzięciu KGHM i Konsorcjum AGH, TFK i Ł-IMN, współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu CuBR – informuje KGHM, który przypomina, że większość napowietrznych linii energetycznych w Polsce to przewody stalowo-aluminiowe z rdzeniami. Nie przewodzą one lub słabo przewodzą energię elektryczną.