Emeryci i renciści KGHM świętowali w Głogowie. Wracają do organizacji imprez. ZDJĘCIA

Nie tylko poważnie. Na emerytów KGHM czekała też zabawa

Po części oficjalnej przyszła pora na rozrywkową. Dla emerytów i rencistów KGHM wystąpiła najpierw Orkiestra Zakładowa Huty Miedzi Głogów.

Po koncercie zaplanowano zaś występ kabaretu Jurki.

A co przed emerytami KGHM? Stowarzyszenie przymierza się m.in. do organizacji karczmy barbórkowej, o ile pozwolą na to w końcówce roku przepisy. Jeśli tylko nie będzie przeszkód w postaci nowych obostrzeń, stowarzyszenie przygotuje w tym roku karczmę. Obecnie władze SEiRBP KGHM czekają na to, jak rozwinie się sytuacja.