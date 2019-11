Elektryczne hulajnogi nowym środkiem transportu w KGHM

Pracownicy COPI mają do pokonania stosunkowo krótkie, bo mierzące do dwóch kilometrów, odległości pomiędzy zlokalizowanymi w różnych miejscach Lubina biurowcami. W dojazdach do nich pomagają im hulajnogi.

COPI do przemieszczania się po całym Zagłębiu Miedziowym, na przykład do oddalonych o kilkadziesiąt kilometrów oddziałów firmy, używa również samochodów elektrycznych. Dzięki uruchomionym przez KGHM punktom do elektrycznego ładowania aut, kierowcy mają łatwy i stały dostęp do alternatywnego źródła paliwa. Ładowarki za darmo udostępniono także wszystkim właścicielom elektrycznych aut w regionie.

KGHM podkreśla swoje zainteresowanie alternatywnymi źródłami energii oraz nowymi, przyjaznymi środowisku technologiami. Kierunek ten uwzględniono jako jeden z priorytetów w realizowanej od roku Strategii firmy, której plan zakłada m.in. zaspokojenie w 50 procentach do 2030 roku zapotrzebowania KGHM na energię elektryczną ze źródeł własnych i OZE.

Miedziowa spółka rozpoczęła również testy Sokoła 4x4, elektrycznego auta terenowego. Próby jego praktycznego wykorzystania to pierwszy etap projektu, w ramach którego planuje się testowanie różnych typów maszyn górniczych z napędami elektrycznymi i określenie ich wpływu na produkcję górniczą, infrastrukturę energetyczną czy organizację pracy w oddziałach górniczych. Długość podziemnych wyrobisk wraz z siecią dróg we wszystkich kopalniach KGHM to około 2 tysiące kilometrów. Przemierza je 300 samochodów terenowych. Każdy pokonuje średnio 130 km na dobę.