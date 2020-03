Ekstremalna Droga Krzyżowa 2020 w innym, duchowym wymiarze

Inicjator Ekstremalnej drogi Krzyżowej, ks. Jacek Stryczek wraz z osobami wspierającymi EDK proszą o duchowe przeżycie Ekstremalnej Drogi Krzyżowej.

Ks. Stryczek w przesłaniu skierowanym do liderów i uczestników EDK pisze:

Mam nadzieję, że wszyscy rozumieją, że w obecnym czasie, EDK to przede wszystkim droga duchowej pracy nad sobą. Na tym etapie nie mówimy o żadnych propozycjach terminów nocnej wędrówki. Zachęcamy natomiast do tego, aby LUDZIE EDK wzięli na siebie duchową odpowiedzialność za modlitwę o uwolnienie świata od pandemii”.

Od Środy Popielcowej trwają rekolekcje, które są umieszczane na profilach społecznościowych #EDK. Zostały przygotowane rozważania dotyczące Drogi Przebaczenia, które można pobrać na stronie www.edk.org.pl

W związku z pandemią wirusa, tegoroczna EDK we wcześniej zaplanowanych terminach stanie się drogą w wymiarze duchowym.

Módlmy się o ustąpienie pandemii wirusa, o siłę i zdrowie dla tych, co zmagają się z zakażeniem, za ich rodziny, za personel medyczny. Ufam, że wyjdziemy z tego razem, silniejsi.