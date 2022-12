Ekipa filmowców z SP 3 w Głogowie walczy w finale konkursu o spore pienądze. Wystarczy tylko oddać na nich głos!

Konkurs, w którym bierze udział SP 3 ma na celu popularyzację gry w koszykówkę. Zadanie było wielkim wyzwaniem. Uczestnicy konkursu musieli nagrać 20 – sekundowy film, w którym należało pokazać jak bawić się koszykówką , jak zachęcić do gry.

- Nasze podejście do realizacji spotu jest jak zwykle niekonwencjonalne i chcieliśmy pokazać przynajmniej krótką historię i chyba nam się już udało, bowiem jury konkursu wybrało nas do finałowej 20-stki! - informuje Alicja Skoczylas z SP 3. - Teraz jesteśmy już tylko o krok od wygranej i wszystko zależy od nas i od was, dlatego prosimy o głosy.