Dziś Tłusty Czwartek. Co zrobić z olejem po smażeniu pączków?

O tym, że nie wolno tak robić, przypomina Magdalena Ruta, specjalistka ds. marketingu, komunikacji społecznej i promocji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie.

– Oleje w niższych temperaturach tężeją i przyczyniają się tworzenia zatorów w sieci kanalizacyjnej. Dlatego nie należy ich wylewać do kanalizacji – mówi.

Co zrobić z pozostałym olejem po smażeniu? Większe ilości najlepiej zlać do butelki lub słoiczka i w zamkniętym pojemniku wyrzucić do odpadów zmieszanych. Pozostałości oleju na patelni można zebrać ręcznikiem papierowym i także wyrzucić do odpadów zmieszanych. Pamiętajmy – toaleta to nie śmietnik.