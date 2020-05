Dziś Dzień Weterana. Poznaj historie głogowskich weteranów misji wojskowych

Kapitan Marek Bocian to głogowski żołnierz, który bronił City Hall w irackiej Karbali. Za odwagę za otrzymał Krzyż Wojskowy. Kapitan Marek Bocian był jednym z żołnierzy, którzy w 2004 roku obronił przez rebeliantami City Hall - ratusz, w którym znajdowała się siedziba władz irackiej prowincji Karbala. Razem z bułgarskimi żołnierzami i ze swoim plutonem z 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza, przez kilka dni skutecznie odpierali ataki irackich bojowników. Obrońców City Hall było niespełna 50. Nikt nie zginął, tymczasem po stronie rebeliantów straty były znaczne. Niezwykła historia obrony Karbali stała się kanwą polskiego filmu fabularnego, który w 2015 roku przyciągnął do kina wielu widzów. - Nie oglądałem go i nie zamierzam - przyznaje głogowianin. - Wiem, że film w dużej części to kinowa fikcja. Czytaj dalej na kolejnym slajdzie --->