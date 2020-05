Dziś druga rocznica zamknięcia Kina Jubilat. Tak wyglądało w ostatnich dniach działalności [ZDJĘCIA]

Kierownik wraz z pracownikami kina wspominali wiele historii, związanych z obiektem, które na długo zapadną im w pamięć. Jedną z takich anegdot podzielił się z nami Ireneusz Wojtków, znany doskonale głogowskim fanom Dyskusyjnego Klubu Filmowego.

- To było zaraz po zamontowaniu w kinie projektora 3D. Mieliśmy grać pierwszy seans tego typu. Nagle okazało się, że nie dostaliśmy dysku z filmem. Trafił on do Żar. Za kilka godzin historyczny, pierwszy seans w 3D, a filmu nie ma. No to wsiadłem w samochód i pojechałem do Żar. Do Głogowa wróciłem na 15 minut przed emisją, a film trzeba jeszcze wgrać. No ale na szczęście się udało - opowiada.