Dziś Chrobry Głogów zmierzy się z Chojniczanką Chojnice. Czy bracia bliźniacy zmierzą się na boisku?

Początek meczu między Chrobrym Głogów a Chojniczanką Chojnice zaplanowano na 31 lipca o godz. 18. Głogowianie zagrają na wyjeździe. Obie drużyny w tym sezonie nie zaliczyły jeszcze wygranej. Jedna i druga mają na koncie remis i porażkę. Czy któraś zdobędzie dziś komplet punktów?

Co ciekawe w obu zespołach grają... bracia bliźniacy. W Głogowie Rafał Wolsztyński, a w Chojniczance Łukasz. Jeśli wejdą na boisko w tym samym czasie, będą musieli grać przeciw sobie.

– Będzie to pierwsza taka sytuacja. Jeszcze nie było nam dane zagrać przeciwko sobie. Spotkamy się, pogadamy, ale na boisku każdy będzie chciał ciągnąć w swoją stronę. Jak to w rodzeństwie, zawsze próbujemy sobie coś udowodnić i starać się być tym lepszym. Mam nadzieję, że po meczu to ja będę w lepszym nastroju – mówi Rafał Wolsztyński.