„Dziewczyny Tygodnia" Tygodnika Głogowskiego z 1996 roku! Przypominamy piękne głogowianki sprzed lat. ZDJĘCIA

Dolnoślązaczki, które zgłosiły się online do Konkursu „Najpiękniejsza Polka 2020". ZDJĘCIA

To pierwsza edycja ogólnopolskiego konkursem piękności w którym mogą wziąć udział wszystkie dziewczyny w wieku od 16 do 30 roku życia. Kandydatki walczą o tytuł najpiękniejszej Polki 2020 i profesjonalną sesję zdjęciową do kalendarza na rok 2021 dla wszystkich finalistek, które ...