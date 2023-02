Dzień Otwarty w jednostce wojskowej w Głogowie. Czekał pokaz sprzętu i grochówka. ZDJĘCIA

Zima w Twierdzy - sporo chętnych do zwiedzenia koszar

Choć to stały punkt programu wielu edycji akcji „Zima w Twierdzy" - zwiedzanie wojskowych koszar w Głogowie wciąż przyciąga wielu chętnych w każdym wieku. Dla starszych to okazja do wspominek z czasów wojska, dla młodszych frajdą jest zobaczenie a nawet wejście do wojskowych pojazdów.

Zobaczcie zdjęcia z piątkowej akcji: