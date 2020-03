Dzień Kobiet. Z okazji święta panie wejdą za darmo na mecz Chrobrego

Spotkanie zaplanowane jest na godz. 12.40. Będzie to pierwszy mecz w rundzie wiosennej rozegrany przez Chrobrego na swoim stadionie.

– Dla kobiet sympatyzujących z klubem mamy prezent z okazji ich święta: tego dnia na stadion wchodzą za 0 złotych – mówi Łukasz Jaremkiewicz z biura prasowego klubu.

Bilety na mecz Chrobry-GKS Tychy dostępne są w przedsprzedaży (ceny 5 / 8 / 15 / 17 / 30 zł) w kasach pływalni Chrobry (godz. 6.15 - 21.00), on-line na www.kupbilet.pl oraz w stacjonarnych punktach pośredniczących z KupBilet (Empik, Kolporter). Przedsprzedaż będzie prowadzona do soboty 7 marca do godz. 9.00 (kasy pływalni) i do godz. 8.40 (pozostałe punkty).

W dniu meczu bilety w ramach sprzedaży normalnej (10 / 20 zł) dostępne będą w kasach stadionowych.