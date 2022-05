Dzień Hutnika 2022. Pracownicy Huty Miedzi Głogów odebrali odznaki i pamiątkowe zegarki. Zdjęcia

W piątek, 13 maja w sali widowiskowej HM Głogów odbyła się akademia zakładowa, podczas której 43 pracowników huty odebrało przyznane im odznaki „Zasłużony dla Huty Miedzi Głogów” oraz zegarki jubileuszowe.

Odznaczenia wręczał m.in. dyrektor huty Przemysław Wiśniewski, który dziękował hutnikom za ich pracę i chwalił ostatni rok produkcji. Oprócz miedzi elektrolitycznej ( ok. 450 tys, ton), huta wyprodukowała też ponad 1330 ton srebra, pół tony złota i ponad 29 tysięcy ton ołowiu.

- Nie zapominamy o kwasie siarkowym – ponad 600 tysięcy ton. Dużym sukcesem jest utrzymanie przez KGHM pozycji światowego lidera w produkcji srebra. Dziękuję za zaangażowanie wszystkim pracownikom huty. Bez was nie byłoby to możliwe.

Wśród odznaczonych był Robert Podyma.

- Dla mnie to duże wyróżnienie. Zakład mnie docenia, a pracuję w hucie już 32 lata, jestem bardzo zadowolony. Trafiłem tutaj zaraz po szkole. Potem była przerwa na służbę wojskową, a po niej z powrotem do zakładu na wydział ołowiu P 31. Obecnie jestem pierwszym piecowym na tym wydziale – powiedział nam hutnik, który do emerytury ma jeszcze 15 lat.