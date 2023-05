Dzień Flagi w Głogowie. Uczcili biało-czerwone barwy przy pomniku Wybickiego

Z okazji narodowego święta głogowska młodzież przygotowała też program artystyczny, a uroczystości towarzyszyła asysta honorowa 4. Batalionu Inżynieryjnego w Głogowie oraz Orkiestra Zakładowa Huty Miedzi Głogów.

Samo święto 2 maja staje się coraz popularniejsze.

– Kilka dobrych lat temu miałem okazję być w Paryżu w okolicach maja i dla mnie jako Polaka było niesamowite, że Pola Elizejskie były ozdobione biało-czerwonymi barwami. To było coś niesamowitego. I wtedy sam sobie mówiłem: no szkoda, że w Polsce tak nie jest promowana wśród Polaków. Okazało się, że właśnie poprzez do święto to się zmienia i to jest bardzo radosne – dodaje Dariusza Czaja.