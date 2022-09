Dzieci z SP w Kotli mają fantastycznie wyposażoną pracownię kulinarno-techniczną, w tym drukarkę 3D

Gmina Kotla realizowała program „Laboratoria przyszłości”, dzięki któremu otrzymała wyposażenie pracowni kulinarno-technicznej. Zakupiono stoły warsztatowe z tablicami narzędziowymi, szafy metalowe na narzędzia dla uczniów. Pracownię wyposażono m.in. w taki sprzęt, jak: akumulatorowe wkrętarko-wiertarki, wiertarka stołowa, szlifierka kątowa, wyrzynarka stołowa, stacje lutownicze, wypalarki , imadła ślusarskie czy piła ramowa. Narzędzia dla każdego ucznia to ponad 40 różnych pozycji do obróbki drewna i metalu. Uzupełnieniem pracowni są materiały zużywalne typu sklejki, listewki, wkręty, gwoździe, wiertła, bity, kleje, papiery ścierne .

Szkolna pracownia z kuchennym kącikiem

Ale to nie wszystko, bo również powstał kącik kuchenny z blatem, zlewozmywakiem, kuchenką elektryczną oraz dwoma szafami zamykanymi . Zakupiono taki sprzęt jak: gofrownice/opiekacze, blendery, miksery, robot wielofunkcyjny, waga kuchenna. Do tego stolnice kuchenne wraz z wałkami, deski do krojenia, noże, garnki, miski czy sztućce.