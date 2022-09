Dzieci i wnuki byłych pracowników PPGR w z Gminy Gaworzyce odebrały komputery

Aż 157 komputerów trafiło do dzieci z Gminy Gaworzyce, których rodzice bądź dziadkowie byli pracownikami PGR-ów. Było to możliwe dzięki temu, że gmina przystąpiła do programu „Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu dzieci z rodzin byłych pracowników PGR".

Uzyskane dofinansowanie pozwoliło na zakup 157 komputerów (140 laptopów i 17 komputerów stacjonarnych), co stanowiło 100 procent dotacji.

Komputery udało się przekazać jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Sprzęt trafił do rodzin 26 sierpnia. W uroczystości przekazania udział wziął Sekretarz Stanu, Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Krzysztof Kubów.