Dwie firmy są chętne do dokończenia budowy fontanny w Głogowie

Otwarcie ofert nastąpiło we wtorek, 17 marca. Do dokończenia prac zgłosiły się dwie firmy. Pierwsza z nich zaoferowała dokończenie fontanny za 945 tys. zł, druga jest gotowa zrobić to za 970 tys. zł. Trwa analiza ofert.

Jednocześnie w związku z tym rada miasta przegłosowała odpowiednie zmiany i przesunięcia w budżecie miejskim. Autopoprawki do budżetu zostały zgłoszone przez prezydenta przed sesją.

Gdy po przeanalizowaniu ofert urząd wybierze wykonawcę, poznamy wreszcie datę planowanego zakończenia trwającej od dawna budowy. Przypomnijmy, że z poprzednią firmą miasto rozwiązało umowę po tym, jak terminy nie zostały dotrzymane. Firma popadła w problemy, przez co nie była w stanie dokończyć prac.