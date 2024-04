Duży pożar w Czaczu. Palą się tunele, w których sprzedawane były meble i inne sprzęty używane. Zakupy robią tu mieszkańcy z całej Polski

Czacz (Wielkopolska) to jedyna taka wieś w całej Polsce. Na stoiska do handlu poprzerabiano co się dało, czyli obory, stodoły i garaże. Przy ulicy ustawiono też namioty wypełnione towarem. Można więc…

Czacz to miejsce doskonale znane w całej Polsce, w którym od lat kwitnie handel używanymi przedmiotami. Do tej niewielkiej wsi w powiecie kościańskim w Wielkopolsce od lat ściągają miłośnicy sprzętów używanych z całego kraju. Część miejsc sprzedaży to przerobione do celów handlowych dawne tunele służące kiedyś do upraw rolniczych. To właśnie dziewięć z takich miejsc stanęło w ogniu w niedzielny wieczór.