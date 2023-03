Droga krzyżowa na spacerniaku Zakładu Karnego w Głogowie. Razem z więźniami przeszedł ją biskup

- Każda droga krzyżowa jest ważnym wydarzeniem, natomiast to miejsce stwarza dodatkową okazję do przemyślenia znaczenia męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa w naszym życiu. To jest droga wiary, ze śmierci do życia, ze strony ciemnej do pełnej światła i łaski. To miejsce skłania do przemyślenia swojego życia – powiedział ks. biskup Adrian Put, który przyznał, że raz był w zakładzie karnym jako diakon i prowadził rekolekcje. - Nie wyszło mi wówczas najlepiej, bo nie miałem doświadczenia.