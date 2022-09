Drewniane rzeźby i witraże pana Jana. Robi je od ponad 40 lat. Zobaczcie sami

Podczas niedzielnego jarmarku „Dary Natury" w Głogowie spojrzenia przyciągało m.in. stoisko z pięknymi drewnianymi figurkami oraz witrażami. Wszystkie one były dziełem jednego człowieka - Jana Żukowskiego. To mieszkaniec Lubina, którego prace można jednak zobaczyć na wielu jarmarkach zagłębia miedziowego. Bo i często dotyczą one tematów, które region łączą.

Wśród nich m.in. idealne na prezenty dla pracowników KGHM figurki górników czy hutników. Ale trafiają się też bardziej ogólne - jak rzeźba Józefa Piłsudskiego na Kasztance czy rzeźby o tematyce sakralnej. Pan Jan wykonuje też witraże, szopki świąteczne czy chociażby budki dla ptaków. Wszystko to od początku do końca robi sam.

– Przygotowanie jednej figurki zajmuje różnie, czasem to kwestia dnia, czasem dwóch – mówił nam napotkany w Głogowie artysta. – Wszystko zależy od ilości detali i rozmiaru. Na przykład Piłsudski na Kasztance zajął trochę więcej czasu – mówił pan Jan.