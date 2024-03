Dr Leopold Góral świętował 90. urodziny. Przyjaciele ze szpitala zobili mu przyjęcie niespodziankę. Zdjęcia

W sobotę, 9 marca w jednym z głogowskich lokali, urodzinową niespodziankę, czyli uroczyste przyjęcie przygotowali dla niego przyjaciele i dawni współpracownicy z głogowskiego szpitala, a wśród nich lekarze i pielęgniarki.

- Co pewien czas spotykamy się w gronie byłych pracowników oddziału chirurgii dziecięcej. Oddziału już nie ma, ale my się trzymamy. Jak padło hasło, że doktor Góral kończy 90 lat to postanowiliśmy zrobić mu niespodziankę – zdradza kulisty organizacji urodzinowego przyjęcia dla jubilata dr Zbysław Czerniawski, były wieloletni ordynator oddziału chirurgii dziecięcej w głogowskim szpitalu. - Mieliśmy się spotkać w 15 osób, ale jak ogłosiłem w szpitalu, wśród starej gwardii, że szykuje się taka uroczystość, to znalazło się wielu chętnych, którzy chcieli dołączyć. Zaprosiłem więc pana prezydenta i media, bo doktor Góral zasłużył na to swoją pracą, dorobkiem i życiem w Głogowie. Niech ludzie wiedzą, że on wciąż jest aktywny i ma się dobrze. Życzymy mu aby Najwyższy obdzielał go nadal zdrowiem, i obyśmy się mogli spotkać ponownie na 100-leciu urodzin.