Domy nad jeziorami w Sławie, Wieleniu, Boszkowie, Lubiatowie. W pobliżu woda, lasy. Duży wybór, najnowsze oferty, zdjęcia, ceny

Nieruchomość położona w Radzyniu, granicząca ze Sławą w niedalekiej odległości od centrum oraz Jeziora Sławskiego, w spokojnej okolicy z bezpośrednim widokiem na las. Cena - 885 000 zł Dom o pow. użytkowej ok. 172,50 mkw. Jedna z sypialni posiada własną garderobę i balkon. Dom posiada dwa zadaszone tarasy -jeden mniejszy od frontu, drugi większy (ok. 18 m2) z tyłu budynku z widokiem na własny sad owocowy z małą przydomową `winnicą` oraz ogródkiem warzywnym. LINK DO OFERTY