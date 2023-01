Dolny Śląsk. 2022 rok w drogowym raporcie policji: 1896 wypadków, 136 ofiar, zatrzymano blisko 5 tys. pijanych kierowców

Jak czytamy w raporcie policji, w 2022 roku wypadków było wprawdzie o 158 więcej niż w roku ubiegłym, ale skuteczne policyjne działania i wprowadzone zmiany w przepisach, które doprowadziły do zwiększenia wysokość grzywien nakładanych na nieodpowiedzialnych kierowców w postępowaniu mandatowym, przyniosły wyraźną poprawę bezpieczeństwa na drogach miast i powiatów. Efekty, to o 43 ofiary śmiertelne wypadków mniej niż w roku 2021, a także mniej o 29 niż w 2020.

- Z prowadzonych przez policjantów analiz stanu bezpieczeństwa wynika, że liczba wypadków w ubiegłym roku, a także ilość osób rannych, nie przekłada się bezpośrednio na wzrost liczby najtragiczniejszych w skutkach zdarzeń. Kierowcy w większym stopniu niż w latach ubiegłych stosują się do obowiązujących przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, a w szczególności kierując pojazdami, rzadziej przekraczają dopuszczalne prędkości. Ma to bezpośredni wpływ na skutki zaistniałych wypadków, w tym zmniejszenie stopnia doznanych obrażeń przez ich uczestników – informuje asp. szt. Łukasz Dutkowiak, rzecznik prasowy KWP we Wrocławiu.