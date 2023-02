Dolnośląski Festiwal Polskiej Piosenki 2023 w Grębocicach za nami. Grand Prix pojechało do Chojnowa. Zdjęcia/Filmy

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Grębocicach była gospodarzem IV Dolnośląskiego Festiwalu Piosenki Polskiej „Gdzie ci artyści szaleni”. Cieszy się on coraz większą popularnością, co widać po coraz dłuższej liście startowej. Do tegorocznej edycji zgłosiło się 42 młodych wykonawców ze szkół z całego Dolnego Śląska.

Konkursowe występy podzielono na cztery kategorie wiekowe, od dwóch najmłodszych klas po dwie ostatnie.

Jury przyznało wyróżnienia w trzech z czterech kategorii (bez najstarszych klas).

Grand Prix IV Dolnośląskiego Festiwalu Piosenki Polskiej trafiło do 12-letniego Michała Kowalczyka z Chojnowa za wykonanie utworu „Zielono mi” z repertuaru Andrzeja Dąbrowskiego.

Posłuchajcie, jak śpiewa Michał Kowalczyk: