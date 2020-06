Dolnośląscy Terytorialsi szkoli się na poligonie w Żaganiu

Najbardziej odlotowy prezent na świecie

Czy kiedykolwiek myślałeś o tym, by wyskoczyć z pędzącego samolotu lub podarować komuś taki prezent? Nie? To pomyśl. Dzięki spadochroniarstwu spełnianie takich marzeń stało się w końcu możliwe. A teraz skakać można już we Wrocławiu!