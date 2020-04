Dofinansowują wynajęcie niani do opieki nad dziećmi do 3 lat. Jak uzyskać wsparcie w zagłębiu miedziowym?

Wielkość dofinansowania dla niani wynosi 2 tys. zł, w tym koszty składki ZUS. Finansowanie może trwać nawet do 12 miesięcy, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 3 roku życia oraz do zakończenia projektu, czyli do 30 września 2021 r.

Cel projektu jest udzielenie wsparcia finansowego co najmniej 27 osobom (25 kobietom i 2 mężczyznom) w powrocie do pracy lub jej znalezieniu po przerwie związanej z urodzeniem / wychowania dziecka w wieku do lat 3

Kto może wziąć udział w projekcie:

co najmniej 14 osób (w tym 2 mężczyzn) bezrobotnych, biernych zawodowo lub przebywających na urlopie wychowawczym,

co najmniej 13 osób przebywających na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim

Projekt realizowany jest na terenie powiatów: głogowskiego, górowskiego, legnickiego, lubińskiego i polkowickiego.

Jakie warunki musisz spełniać?