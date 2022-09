Dodatek węglowy w Głogowie. Kiedy będą wypłaty pieniędzy na konta?

Prawo do dodatku węglowego w wysokości 3000 zł na każde gospodarstwo domowe mają ci, którzy korzystają z węgla jako głównego źródła ogrzewania. Ponadto piec, jakiego używamy, musi być zgłoszony jako źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Od 17 sierpnia do 12 września w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej złożono 510 wniosków o dodatek węglowy.

W Głogowie takich punktów adresowych jest 6073, w tym dla 4851 złożono co najmniej jedną deklarację do CEEB. Z kolei dla 1222 nie złożono żadnej. Mimo że termin upłynął 30 czerwca 2022 roku to mieszkańcy cały czas składają deklaracje.