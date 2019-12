Do trzech razy sztuka? Za 20 mln złotych miasto przejmie połowę udziałów szpitala

Za kwotę blisko 20 milionów złotych miasto ma przejąć w sumie 50 procent udziałów w szpitalnej spółce. To już trzecie podejście. W poprzedniej kadencji samorządu, kiedy to w radzie miasta większość miała opozycja, radni dwukrotnie odrzucili umowę między miastem a powiatem, argumentując to chęcią przejęcia 100 procent udziałów. Tym razem szanse na sfinalizowanie umowy są dużo większe. Prezydent Rafael Rokaszewicz ma za sobą większość rady.

We wtorek, 17 grudnia, władze miasta i powiatu podpisały list intencyjny w tej sprawie.

– Podpisanie listu intencyjnego niejako wracamy do tematu. U podwalin tego listu jest dalsze wspieranie głogowskiego szpitala powiatowego przez miasto, czyli przeznaczenie konkretnych kwot na program modernizacji placówki. Chcemy, aby w ciągu kilku lat wszystkie oddziały głogowskiego szpitala były w taki standardzie, jak oddział ginekologiczny, który w ubiegłym roku był remontowany – mówi prezydent Rafael Rokaszewicz.