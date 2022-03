Do Sławy trafiła pierwsza rodzina uchodźców z Ukrainy. Okazana pomoc ludzi przerosła ich najśmielsze oczekiwania

„Stało się jesteśmy w domu. Kładziemy się spać w bezpiecznym miejscu. Dziękujemy za dobre słowa, myśli i modlitwę. Pozdrawiają: Marusia – babcia, Julka – mama, Mikołaj – syn, Marika -córka, Dariena – córka. Nowi mieszkańcy Sławy.” - to wpis Krzysztofa Klibera ze Sławy, który razem z bratem Markiem w poniedziałek, 28 lutego w nocy, do domu swoich rodziców przywieźli pięcioro uchodźców z Ukrainy. Dziadek i ojciec dzieci, po dowiezieniu bliskich do granicy z Polską, wrócili w głąb swojego kraju, by pilnować gospodarstwa i, w razie potrzeby walczyć o kraj.

- To bardzo daleka rodzina, choć nie z naszej krwi – wyjaśnia Krzysztof Kliber. - Zawsze mieliśmy z nimi kontakt, może nie tak bliski, ale jednak. Pochodzą z okolic Buczacza, miejscowości oddalonej od granicy z Polską o około 200 kilometrów. Gdy wybuchła wojna, od razu chcieliśmy po nich jechać, zdając sobie sprawę, że z każdym dniem może być trudniej. Inni, z tej samej rodziny, jechali do Polski spod Charkowa. Posili, żeby im pomóc, i mamy dla nich zarezerwowane mieszkania, a nawet pracę, ale kontakt z nimi się urwał.