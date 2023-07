Do jakiego przedszkola w Głogowie zapisać dziecko? Lista dostępnych placówek w roku szkolnym 2023/2024

Niepubliczne przedszkola w Głogowie funkcjonują na podstawie przepisów, które zapisano w statucie i w oparciu o nie przeprowadzają rekrutację. W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz. W większości przypadków o przyjęciu decyduje kolejność, z jaką wpływały zgłoszenia. Następnie pierwszeństwo mają zwykle maluchy, które chodziły do wybranego przedszkola już wcześniej. Mogą być też brane pod uwagę takie okoliczności, jak rodzeństwo uczęszczające do tego przedszkola. Informacje o rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 możesz znaleźć na stronie internetowej lub w sekretariacie.

Do przedszkola możesz zapisać dziecko, które w dniu rozpoczęcia roku szkolnego rocznikowo ma ukończone 3 lata. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się, aby miało ukończone 2,5 roku, zdecydować o tym może sama placówka.

Informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 w przedszkolach publicznych w Głogowie możesz uzyskać na ich stronach internetowych, a także na stronach urzędu miasta. Kryteria w procesie rekrutacyjnym to między innymi niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, czy też samotne wychowanie kandydata w rodzinie.

Zapisy odbywają się poprzez platformy internetowe bądź w starej formie, czyli przekazanie formularza do sekretariatu placówki.

Nauka w przedszkolu jest wielce ważna w rozwoju dziecka. Za główny cel obiera sobie przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole. Poza tym, dziecko będąc w przedszkolu uczy się życia w grupie. Następuje u niego rozwój w obszarze społecznym i związanym z emocjonalnością. Zdobywa tam wiedzę, jak rozmawiać z rówieśnikami, komunikować swoje potrzeby i wyrażać emocje.

W przedszkolu maluch dowiaduje się, czym jest empatia, a także poznaje zasady współpracy, dzielenia się z innymi dziećmi oraz rozwiązywania konfliktów. A tych umiejętności, mimo najszczerszych chęci, nie nabędzie przebywając jedynie z niania, ciocią, a nawet z rodzicami -zdradziła Dominika Słowikowska, psycholog.

Pozostaje to przestrzenią do rozwijania umiejętności motorycznych. Maluchy uczą się, jak bez pomocy dorosłych umyć zęby, jeść, nakładać i zdejmować buty, biegać, malować. Zabawa w większym gronie pomaga w przyswajaniu takich zasad, jak dzielenie się zabawkami, zabawa bez konfliktów, empatyczne podejście do innych dzieci.