Do gminy Pęcław dotarły komputery dla dzieci z popegeerowskich rodzin. Sprzęt wart jest blisko pół mln zł Grażyna Szyszka

Do gminy Pęcław dotarły komputery dla dzieci z rodzin popegeerowskich. To 26 zestawów stacjonarnych, 104 komputery przenośne i dwa tablety. Do końca roku szkolnego trafi on do uczniów z tej gminy.