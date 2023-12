Do głogowskich samotnych seniorów znów trafią świąteczne paczki. Zgłoś takie osoby

Ponownie w Głogowie przeprowadzona zostanie akcja „Paczka dla Samotnego Seniora”, której organizatorami są wspólnie Gmina Miejska Głogów oraz Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. W jej ramach ponownie do samotnych seniorów z miasta trafią świąteczne paczki, które pomogą im w tym wyjątkowym czasie.

Do 15 trwa proces zgłaszania osób, które będą mogły otrzymać takie upominki.

– Wszystkie samotne i starsze osoby, które chcą zgłosić się do akcji, bądź też wszyscy, którzy znają takie osoby, proszeni są o kontakt do 15 grudnia w godzinach od 8.00 do 15:00 lub do wyczerpania miejsc – mówi Daria Jęczmionka z głogowskiego ratusza.